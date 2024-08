Gered én gerund door Aalsmeerders: bloemenmuseum trekt steeds meer bezoekers

Het voortbestaan van het museum was even onzeker toen het gebouw werd gekocht door een projectontwikkelaar die er appartementen wilde neerzetten. "Toen kwamen de Aalsmeerders in beweging. 'Om onze dooie dood niet', zeiden ze. Het museum móét blijven", vertelt oud-burgemeester Joost Hoffscholte terwijl hij de bloemen in de kas voor het museum verzorgt.

Bloemen zijn er van oudsher het belangrijkste handelsproduct, maar dat is volgens hem niet het enige dat het museum typisch Aalsmeers maakt. Het feit dat zo'n veertig vrijwilligers het draaiende houden maakt dat het past bij het dorp. "In Aalsmeer zijn altijd wel mensen die letterlijk de handen uit de mouwen willen steken. Ze voeden je op."

Betekenis van bloemen en planten in kunst

Zijn zoon Constantijn is trots directeur van het museum. Om de paar maanden zet hij met zijn team een nieuwe tentoonstelling met werken uit binnen- en buitenland neer. "Aalsmeer is de bloemenhoofdstad van de wereld [...] Wij laten hier de betekenis van bloemen en planten zien in kunst."

Deze zomer kunnen bezoekers genieten van de expositie 'Hanakotoba - de Japanse bloementaal.' "Daar hebben ze al eeuwen lang een subtiele manier om met bloemen boodschappen over te brengen", legt Constantijn uit.

