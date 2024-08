Grote verpakkingen met vloeistof in handbagage vanaf september weer in de ban op Schiphol

Wie regelmatig via Schiphol vliegt, zal er weer even aan moeten wennen. Sinds mei 2019 was het geen enkel probleem meer om een halveliterfles water, een fles lenzenvloeistof of een fles deodorant in je handbagage mee te nemen.

Moderne CT-scanners

Dat was te danken aan de moderne CT-scanners, die Schiphol als een van de eerste vliegvelden ter wereld in alle security lanes had geïnstalleerd. Een ander voordeel van de moderne scanners is dat elektronica zoals laptops, tablets en camera's niet uit de handbagage hoeven te worden gehaald.

Dat laatste blijft zo na deze maand, maar vanaf 1 september mogen - net als vroeger - vloeistoffen alleen nog worden meegenomen in verpakkingen van maximaal 100 milliliter. Schiphol benadrukt dat dat niets te maken heeft met 'een verandering van het dreigingsbeeld', maar dat deze maatregelen genomen moet worden om aan regelgeving van de Europese Commissie te voldoen.

Tijdelijke maatregel

Volgens de Europese Commissie gaat het om 'een tijdelijke maatregel', die wordt ingevoerd omdat veel luchthavens de moderne scanners nog niet hebben. "Met oudere scanners, zoals röntgenapparatuur, kunnen vloeibare explosieven niet effectief worden opgespoord." De 100 ml-regel werd in 2006 ingevoerd om na de aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten te voorkomen dat terroristen vloeibare explosieven aan boord zouden brengen.

Vanwege het Europese karakter van de maatregel, geldt die ook op andere Nederlandse luchthavens als Rotterdam-The Hague Airport en Eindhoven Airport. De vliegvelden zullen reizigers komende maand uitgebreid informeren over de teruggedraaide regels. Ook worden er bij de security lanes watercollectoren geplaatst, waar reizigers de inhoud van hun flessen kunnen weggooien.

Omdat nog niet alle vliegvelden van moderne CT-scanners zijn voorzien, krijgen reizigers sowieso al het advies om grotere verpakkingen met vloeistoffen in hun ruimbagage te vervoeren. Wie na een vlucht vanaf Schiphol op een ander vliegveld overstapt, loopt namelijk het risico dat grotere verpakkingen daar worden geweigerd.