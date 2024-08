Amstelveense roeister Tinka Offereins wint goud met vierzonder op Spelen in Parijs

"De sfeer hier is ongelooflijk", zegt NH-verslaggever Thijs-Jan van Aalst vanaf de tribune langs de olympische roeibaan. "Het publiek gaat uit z'n dak. Dit was de spannendste race tot nu toe deze Spelen. Twintig centimeter op de meet."

De gouden medaille is de tweede Nederlandse gouden medaille voor de Nederlandse equipe én voor de Nederlandse roeiploeg deze Spelen. Gisteren wonnen de roeiers in de dubbelvier ook goud, waarmee dit nu al de succesvolste Olympische Spelen ooit voor de roeiploeg zijn.

Met de twee zilveren plakken daarbij opgeteld heeft de roeiploeg in Parijs inmiddels vier keer eremetaal opgehaald.

Offereins afwezig met vrouwenacht in Tokio

Ook al zijn het haar eerste Spelen, de 30-jarige Offereins draait al wel even mee in de nationale roeiploeg. In 2019 ging ze voor het eerst in het oranje de baan over, waarna ze meerdere keren plaatsnam in de vrouwenacht. Die boot kwalificeerde zich niet voor de Spelen in Tokio.

Twee jaar geleden kwam Offereins terecht in de vier-zonder-stuurvrouw. Dat was toen al in dezelfde samenstelling als de huidige boot, met ploeggenoten Marloes Oldenburg, Benthe Boonstra en Hermijntje Drenth. Drenth roeit net als Offereins bij de Amstelveense studentenroeivereniging Okeanos.

Sinds 2022 geen finale gemist

Het is vrij uniek dat een boot zo lang dezelfde vier roeiers houdt zonder door te wisselen, en dat heeft alles te maken met de uitstekende resultaten. De vrouwen kwalificeren zich op elke wereldbeker en kampioenschap sinds 2022 voor de finale.

Met een sloot zilveren en bronzen plakken onder de arm piekt de vierzonder vorig seizoen op het perfecte moment: ze worden wereldkampioen in het Servische Belgrado. Dat maakte hen nu, in Parijs, een van de titelkandidaten in een bijzonder competitief veld.

Groot-Brittannië ging er met het zilver vandoor, Nieuw-Zeeland (een kleine twee seconden langzamer dan Nederland) eiste het brons op.