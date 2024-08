Ondanks drie explosies en brandstichting mag huurster van rechter in woning blijven

Op 17 februari, 17 maart en 30 april ging er bij het huis een explosief af. Na de tweede keer werd er al cameratoezicht ingesteld door de burgemeester, maar dat heeft de dader er niet van weerhouden om destijds voor een derde keer toe te slaan. Ook is er op 22 maart brand gesticht bij de auto van een van de bewoners.

De burgemeester sloot begin mei de woning om zo tegemoet te komen aan de gevoelens van onveiligheid in de buurt. Verhuurder de Alliantie wil nu dat de huurster definitief vertrekt en spande begin deze maand een kort geding aan.

Volgens de Alliantie hebben de daders van de explosies het namelijk op de vrouw of haar vriend - zelf sprak ze van een kennis - voorzien en daarom heerst er bij overige omwonenden angst voor nieuwe explosies.

Burenruzie

De huurster liet bij de rechter weten dat er helemaal geen bewijs is dat de explosies te maken hebben met haar of haar vriend/kennis. Volgens de vrouw speelt er in de buurt al zo’n tien jaar een langslepend conflict tussen twee groepen buren en is niet uitgesloten dat de explosies hiermee verband houden. De vriend van de huurster heeft ook verklaard dat hij niet meer in de buurt van de woning zal komen. Als er dus al gevaar was, is dat nu geweken, zo vindt de vrouw.

De rechter geeft de huurster nu gelijk. De rechtbank nam in die overweging mee dat de vrouw al 45 jaar in de woning woont en vertrouwd is in de omgeving. De door de Alliantie aangeboden alternatieve woning acht de vrouw niet geschikt, omdat het om een appartement zou gaan, terwijl ze nu in een eengezinswoning woont.

Ook maakt de rechter uit het feit dat Halsema nog niet heeft besloten tot verlenging van de woningsluiting op dat de gemeente het risico op terugkeer van de vrouw aanvaardbaar vindt.

Nieuwe explosie

Een dag na de inhoudelijke behandeling van het kort geding ging er bij het huis van de buren van de huurster een explosief af. De politie kon vorige week nog niet zeggen of de eerdere explosies van begin dit jaar en die van vorige week met elkaar te maken hebben. Dat wordt nog onderzocht.

De kantonrechter schrijft in het vonnis kennis te hebben genomen van de nieuwe explosie, "aangezien dit deze beslissing niet heeft beïnvloed ziet de kantonrechter geen reden om het onderzoek ambtshalve te heropenen. Partijen hebben daar ook niet om verzocht."