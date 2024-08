Roeiers Twellaar en Broenink pakken weer zilveren medaille

De roeiers van de dubbeltwee hebben op de Olympische Spelen in Parijs opnieuw zilver gewonnen. De in Amsterdam wonende Melvin Twellaar en Stef Broenink moesten op de roeibaan in Vaires-sur-Marne alleen Roemenië voor zich dulden. "Ze waren gewoon beter in de eindsprint en hebben terecht gewonnen", sprak het duo na afloop.