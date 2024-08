Strenge familieman 'die voor je door het vuur ging': badminton-icoon Van Zijderveld overleden

Van Zijderveld leerde hem de beginselen van het badminton en bleef het talent bijna een decennium lang begeleiden, tot Tabeling zijn carrière in het buitenland voortzette. Zijderveld heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan zijn successen in de sport, vindt Tabeling. "Ik had een hele goede band met hem. Als je voor hem door het vuur ging, deed hij dat ook voor jou."

Van Zijderveld bleef hem altijd met veel interesse volgen. Na een felicitatie met zijn plaatsing voor de Olympische Zomerspelen in Tokio kreeg zijn oud-pupil de kans om hem in een berichtje te bedanken. "Een deel van die prestatie heb ik aan u te danken", schreef hij toen.

'Echte familieman'

Dochter Caroline laat aan NH weten dat de familie haar vader erg mist. "Hij was een echte familieman. Hij was iemand die altijd voor je klaarstond, hoe druk hij het ook had. Hij was ook altijd geïnteresseerd in ons leven en dat van zijn zes kleinkinderen, en wilde alles weten over hun studies, sporten, hobby's."

Caroline werd de afgelopen dagen overspoeld met reacties en steunbetuigingen van badmintonners die van Zijderveld ooit onder zijn hoede nam. Drievoudig wereldkampioene 45+ Georgy Trouerbach herinnert zich hem als 'een goede en strenge trainer die koste wat het kost het beste uit je wilde halen'.

"Hij wilde je brengen naar het hoogst haalbare en als hij zag dat jij hetzelfde doel had, had hij alles voor je over om je daarbij te steunen. In goede én slechte tijden. Meneer van Zijderveld heeft mij gevormd."