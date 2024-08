Krul (CDA) noemt gang van zaken rondom Co-Med 'te gek voor woorden' en eist verandering

Co-Med werd op 5 juli failliet verklaard. Sindsdien werken de curatoren van Thuis Partners aan de afhandeling van de zaak. Schuldeisers willen hun geld zien. De curatoren kijken daarom naar alles wat nog waarde vertegenwoordigt. Daaronder vallen nu ook de dossiers waar alle belangrijke informatie over patiënten in staat.

In Breezand, waar een nieuwe praktijk nu zo snel mogelijk wil beginnen, staan meer dan 4000 patiënten nu te wachten voor ze bij de dokter terechtkunnen.

Harmen Krul houdt Co-Med, waar al lange tijd klachten over binnenkwamen, al maanden in de gaten. Volgens hem is het maatschappelijk belang nu groter dan de economische belangen. "Het lijkt dat ze het zien als een kledingbedrijf met nog een partijtje kleding waar ze geld voor willen zien. Maar dit zijn de dossiers van mensen. Het is te gek voor woorden dat er nu geen huisartsenzorg geleverd kan worden en de praktijk in Breezand niet open kan", zo vertelt hij op NH Radio.

Grijs gebied

Volgens Krul gaat het hier om een nieuwe situatie, het is een grijs gebied. "Als een huisarts met pensioen gaat en hij draagt de praktijk over, dan wordt er wel eens goodwill betaald voor de dossiers. Maar dan hebben de mensen nog zorg. De situatie is nu anders, want deze keten is failliet verklaard. Mensen hebben geen zorg."

"We willen van de minister nu een heldere uitspraak. Want die dossiers zijn van de mensen, als zij wisselen van huisarts dan moeten ze mee verhuizen."

Krul stelde vorige week vragen aan de minister over deze kwestie. "Maar voor ik antwoord heb, ben je wel een paar weken verder. Ik wil alle patiënten daarom vragen om contact op te nemen met de curator. En ze te vragen de dossiers vrij te geven. Er moet druk op de ketel. De curatoren zeggen alle belangen af te wegen. Die van patiënten en die van de schuldeisers. Ja, hallo, het gaat hier om zorg."

Voorkomen

Als patiënten zich massaal bij de curator melden zou dat eventueel tot extra vertraging kunnen leiden, omdat de curator daar dan druk mee is. Vandaag is er opnieuw overleg tussen de zorgverzekeraars en de curatoren over de zaak.

Volgens Krul moet er ook een oplossing voor de langere termijn komen om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen. "Ophouden met de zorg als cashobject zien. Dit is precies wat de zorg niet nodig heeft. Dit mag nooit meer gebeuren. We hebben nu geleerd hoe het niet moet. Er moeten straks plannen klaarliggen om problemen met dit soort commerciële organisaties te voorkomen."