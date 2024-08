Gooise Meren wil strengere regels om tabaksspeciaalzaken te kunnen weren

De burgemeester en wethouders van Gooise Meren staan verre van alleen in hun oproep aan Den Haag om gemeenten juridische middelen te geven om de vestiging van tabaksspeciaalzaken te kunnen reguleren. Eerder deden bijvoorbeeld de gemeenten Utrecht, Amsterdam en Rotterdam dat al. In het Gooise dorp hopen ze dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bij het nieuwe kabinet wil aandringen op snelle betere regelgeving.

Ontmoedigingsbeleid

Doordat supermarkten sinds vorige maand geen sigaretten en sigaren meer mogen verkopen, vrezen ze ook in Gooise Meren dat diverse ondernemers in dit gat van de markt gaan duiken. Op steeds minder plaatsen moet tabak te koop zijn. Dat is onderdeel van het al jaren gaande 'rokersontmoedigingsbeleid', maar de wet staat nog altijd 'het creëren van een tabaksspeciaalzaak met een aparte ingang toe', zo merkt wethouder Hugo Bellaart op in een brief aan de gemeenteraad.

Gemeenten schreeuwen om handvatten vanuit de landelijke overheid. De gemeenteraden hebben nu nauwelijks tot geen mogelijkheden om de verkoop van rookwaren vanuit het motief van gezondheid te verbieden of te beperken Een potentiële wildgroei is denkbaar en dat wil onder andere Gooise Meren voorkomen. Volgens de gemeente is er nu in heel Gooise Meren één tabaksspeciaalzaak.

Gezondheidsschade

"Als regulering van bepaalde detailzaken toelaatbaar is om gezondheidsschade door ongezond voedsel te voorkomen, waarom geldt dit dan iet voor tabaksspeciaalzaken?", is de vraag die de wethouder van Gooise Meren zich stelt.

"De stap van een (on)gereguleerd aanbod van ongezond voedsel naar tabaks- en rookwaren is op zich een niet al te grote. Zo blijkt dat ongezonde voeding na roken de belangrijkste oorzaak van ziekten in Nederland te zijn. Desondanks kunnen gemeenten het zich vestigen van die speciaalzaken niet ruimtelijk reguleren", luidt zijn vervolg.

Rookvrije generatie

Meer mogelijke verkooppunten van tabak staat eveneens haaks op de ambities van Gooise Meren. In 2040 hoopt de gemeente dat er geen een jongere meer een peuk opsteekt. Dat moet de eerste rookvrije generatie zijn. Landelijk gelden er soortgelijke uitgangspunten. Mede daarom zijn volgens het college bestuurlijke instrumenten nodig om de komst van tabaksspeciaalzaken aan banden te kunnen leggen.