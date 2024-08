Nagelbijten op de tribune in Parijs: familie van topsporter zijn is óók topsport

"We moedigen alle Nederlandse roeiers aan," vertelt Joy, terwijl ze naar de roeibaan loopt. "Omdat we al jaren meelopen – Olav roeit al sinds zijn 17e in de selectie met EK's en WK's – kennen we langzamerhand veel jongens en meiden. We gaan eigenlijk elke wedstrijd mee en zijn hele trouwe supporters. Het is altijd gezellig, je spreekt ouders en vrienden van de roeiers."

Bij de Spelen is de aandacht echter veel groter, merkt ze op. "Ik krijg berichtjes van mensen die ik in jaren niet gesproken heb: 'We volgen je zoon!'. Ik kwam zelfs een collega tegen op de tribune die speciaal voor mijn zoon naar het roeien kwam kijken."

ZZV Zaandam

Olav komt uit Zaandam en werd al op jonge leeftijd meegenomen naar roeiclub ZZV Zaandam. Later stapte hij over naar Het Spaarne voor meer wedstrijdcoaching. Vader Johan, moeder Joy en zus Myrrith zijn nog steeds actief lid van de Zaanse club.

Vorig jaar won Olav twee keer zilver: eenmaal met de Holland Acht op de wereldkampioenschappen in Belgrado en eenmaal met de vier zonder op de Europese kampioenschappen in Bled (Slovenië). Nu komt hij voor het eerst uit op de Spelen.