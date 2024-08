112-blog | Vermissing in duingebied Bergen • 'plons' in Haarlems water blijkt fiets

09.12 uur

Een vrijstaande schuur aan de Valkeveenselaan in Naarden is vanochtend volledig uitgebrand. Twee auto's die in de schuur stonden zijn door de brand verwoest. De woning op het terrein raakte niet beschadigd en niemand raakte gewond, zo meldt de Brandweer Gooi & Vechtstreek.

Rond 05.15 rukte de hulpdiensten uit. Omdat de woning in het bos staat en er in de buurt geen wateraansluitingen zijn voor de brandweer, werd er uit voorzorg opgeschaald naar een middelbrand. Maar bij aankomst bleek de schuur al volledig in brand te staan. In de schuur stonden twee auto's die ook volledig zijn uitgebrand. Rond 8.00 was de brandweer weer vertrokken.

De woning op het terrein raakte niet beschadigd bij de brand. Het huis stond volgens de woordvoerder op zo'n 15 meter afstand van de brand. De bewoners zijn snel in veiligheid gebracht.