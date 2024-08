112 -blog | Grote zoekactie zwemmer in nood Egmond aan Zee, 'plons' in Haarlems water blijkt fiets

14 minuten geleden

Vanochtend vroeg zijn de hulpdiensten groots uitgerukt na een melding van een mogelijk te water geraakt persoon bij de Melkbrug in Haarlem. Rond 02:50 uur hoorde een buurtbewoner een plons en sloeg alarm.

Politie, brandweer en ambulancedienst kwamen ter plaatse en begonnen een grootschalige zoekactie. Tot een andere getuige verklaarde dat iemand een fiets in het water had gegooid en dat er niemand in het water was gevallen. Hierop werd de reddingsactie gestaakt en keerden de hulpdiensten terug naar de kazerne.