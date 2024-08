112 -blog | Amsterdamse snackbar mogelijk in de brand gestoken • 'plons' in Haarlems water blijkt fiets

40 minuten geleden

Vanochtend omstreeks kwart over vijf heeft een brand een vrijstaande schuur aan de Valkeveenselaan in Naarden volledig verwoest. De brandweer reageerde snel met meerdere voertuigen, aangezien er twee voertuigen in de schuur stonden. Bij aankomst van de brandweer was de schuur al volledig in brand. Het naastgelegen woonhuis bleef ongedeerd. Bij de brand raakte niemand gewond. De oorzaak ervan wordt nog onderzocht.