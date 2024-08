'Derde aanvoerder' Mijnans wil zich laten zien op 10 bij AZ: "Daar voel ik me thuis"

"Ik heb veel minuten gemaakt in de voorbereiding en ik voel me fit", stelt Mijnans. "Ik heb geen last meer van pijntjes, daar kwakkelde ik een beetje mee aan het eind van vorig seizoen. Het zal een belangrijk jaar worden op mijn positie bij AZ. In de voorbereiding ziet alles er goed uit, dus we hebben genoeg vertrouwen richting de start van het seizoen."

Mijnans en zijn ploeggenoten oefenen komende zaterdag nog tegen Stoke City vanaf 16.00 uur. De competitie begint precies een week later met de uitwedstrijd tegen Almere City. Dat duel begint om 20.00 uur.