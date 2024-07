Enkhuizers verrast door aankomst unieke en historische vloot: "Wat is dit?"

De schepen komen langzaam binnendruppelen in de oude haven van Enkhuizen. "De zeilschepen moesten wegens te weinig wind afhaken en komen hierheen met de motor", vertelt de schipper van moederschip Terra Nova. "Maar wij hebben wel een fijne tocht gehad." Ook andere booteigenaren zijn erg tevreden over de tocht en de aankomst in Enkhuizen. "We hebben een warm welkom gehad en alles is top geregeld", zegt een enthousiaste Hilde.