AZ-publiek kan slechts één keer juichen tegen Le Havre, ondanks kansenregen

Zo matig als een deel van eerste helft was, zo sterk schoot AZ na de rust uit de startblokken. Invallers Zico Buurmeester (schot net over getikt) en Jayden Addai (op de paal) waren héél dicht bij een nieuwe voorsprong en zagen een bal van de lijn gehaald worden. Dat gebeurde even later ternauwernood opnieuw. Tussendoor hadden de Alkmaarders geluk dat Soumare een fout in de verdediging niet afstrafte.

Een nieuwe voorsprong van AZ hing dus in de lucht. Een goede aanval werd even later nét niet bekroond door Mijnans. Trainer Maarten Martens uitte zijn frustratie hierna met een klap op de dug-out. In de daaropvolgende aanval eindigde de bal op de lat. Ruben van Bommel, die voor het eerst sinds begin juli minuten maakte, had de 2-1 op zijn schoen. De aanvaller schoot echter rakeling naast. Aan de andere kant kopte Le Havre net naast. Zodoende konden de 5000 supporters slechts een keer juichen.

De voorbereiding van AZ wordt komende zaterdag afgesloten op Britse bodem. Stoke City is vanaf 16.00 uur de tegenstander.

Opstelling AZ: Zoet (Verhulst/63); Kasius, Penetra (Goes/46), Dekker (Martins Indi/73), Maikuma (Møller Wolfe/46); Koopmeiners (Buurmeester/46), Belic (Bazoer/73), Mijnans (Clasie/73); Sadiq (Addai/46), Poku (Parrott/63), Van Brederode (Van Bommel/46)