Robin krijgt als allereerste man met verstandelijke beperking onderscheiding in Loosdrecht

De emotie was ook voelbaar tijdens de uitreiking van de onderscheiding vandaag. Met name bij Robin, die na de speech en alle foto's met de gloednieuwe erepenning even bij moest komen. "Ik had het totaal niet aan zien komen", vertelt hij nadat hij even met zijn moeder op een rustige plek was gaan zitten. "Maar ik ben alleen maar blij. Ik ben zo blij."

Inspiratie voor velen

Later vertelt de burgemeester nog dat het juist zo belangrijk is dat mensen zoals Robin ook dit soort prijzen krijgen. "Zijn prestatie haalt misschien niet het 20.00 uur journaal, maar het blijft bijzonder knap wat hij gedaan heeft. Hij is echt een inspiratie voor velen en we willen er juist als gemeente voor zorgen dat ook deze mensen in het zonnetje gezet worden."

Zie hier hoe Robin zijn teamgenoot in de armen vliegt nadat hij hoort dat ze hebben gewonnen: