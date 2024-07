Raad van State veegt plannen voor studentenhotel onder rook van Schiphol van tafel

Nadat het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) in 2021 de projectontwikkelaar SCI Student Experience een omgevingsvergunning had verleend voor de bouw van het hotel, ging het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) daartegen in beroep bij de rechtbank. Die oordeelde dat het ministerie gelijk had en vernietigde het genomen besluit om de omgevingsvergunning te verlenen.

De projectontwikkelaar en de gemeente vochten op hun beurt dat besluit in hoger beroep aan bij de Raad van State. Zonder succes, want volgens de hoogste bestuursrechter heeft de lagere rechtbank het juiste besluit genomen.