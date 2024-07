Snoop Dogg wordt mede-eigenaar van coffeeshop in Marnixstraat

Die naam staat voor Smoke Weed Every Day. Een bekende zin die helemaal aan het einde van zijn nummer The Next Episode gezongen wordt. De 52-jarige Snoop Dogg geldt al zo'n dertig jaar als een grote naam in de Amerikaanse hiphopwereld.

De gemeente staat op dit moment geen nieuwe coffeeshops in de stad toe, dus de rapper wordt mede-eigenaar van een zaak die al bestaat. De andere eigenaar is Rachid Bahida, die ook eigenaar is van een coffeeshop in de Spuistraat. Van die zaak werd bokslegende Mike Tyson vorig jaar mede-eigenaar.

Rapper Snoop Dogg, die nu in Parijs is om voor een Amerikaanse televisiezender verslag te doen van de Olympische Spelen, opende twee weken geleden in Los Angeles zijn eerste coffeeshop.