Co-Med curator houdt patiëntendossiers vast en zo kan nieuwe huisarts in Breezand niet starten

Co-Med was de uitbater van de huisartsenpraktijk in Breezand tot de organisatie op 5 juli door de rechter failliet werd verklaard. De commerciële huisartsenorganisatie had eerder de deuren in Anna Paulowna al gesloten. Daarnaast had het meerdere praktijken in Amsterdam. De curator wil nu als 'goodwill' dat er betaald wordt voor de medische dossiers waar alle informatie over de patiënten in staat opgeslagen.

Wouter Breebaart, die als zelfstandig arts al even voor Co-Med in Breezand werkte, besloot de handschoen op te pakken en een eigen praktijk in het dorp te beginnen. "Zonder dossiers geen huisartsenzorg. Je kunt niet werken zonder die informatie. Alles staat erin. Van de voorgeschiedenis tot labwaardes en medicijngebruik. Patiënten weten dat ook allemaal niet uit hun hoofd. Die verwachten dat de huisarts dat op een rijtje heeft. Vooral voor de chronisch zieke mensen vind ik dit heel zorgelijk."

Onmachtig

De dokter staat te popelen om te beginnen. Hij had sterk gehoopt dat 1 augustus een haalbare datum was. Maar gisteren heeft hij zijn patiënten via een bericht op de hoogte gesteld dat het nog niet mogelijk is om de praktijk te openen. "Helaas liggen ook enkele zaken buiten onze invloed. Dit is onder andere het geval met betrekking tot de overdracht van patiëntendossiers", valt er in te lezen.

"Het voelt onmachtig. Dit wordt geregeld op een hoger niveau. Ik heb daar als simpele dokter weinig invloed op. Je kan alleen maar toekijken. Ik vind het jammer dat de curator het maatschappelijk belang en het belang van de patiënten niet voor laat gaan, moet ik eerlijk zeggen. Ook andere praktijken die nu proberen op te starten hebben hier last van. De zorgverzekeraars zijn druk in gesprek met de curator om een oplossing voor het hele land te vinden."

Hoop

Breebaart kan ondertussen niks anders doen dan wachten. "We zijn al weken hard aan het werk. We hebben een bedrijf die voor ons de ICT regelt, het Huisarts Informatie Systeem. Zij staan al drie weken in de startblokken om ons te kunnen helpen. Zij zien het belang dat de dossiers zo snel mogelijk klaarstaan en hebben aangeboden om gratis alles digitaal om te zetten zodat we het kunnen gebruiken. Die moeten nu dus ook nog langer wachten", zegt Breebaart daarover, "Ik hoop dat we onze patiënten snel beter nieuws kunnen brengen."