Vrijwilligers bezorgen kinderen uit Zaanstreek-Waterland onvergetelijke vakantieweek

Er zijn veel vrijwilligers nodig voor dit soort kampen, vertelt Bobby Heideman. "Ik ben groepsbegeleider. Samen met m'n buddy hebben we zes kinderen in onze groep. Ik heb groep oranje en die begeleiden we door de week heen. We zijn met zoveel omdat de kinderen toch soms wat extra aandacht nodig hebben om het in goede banen te leiden."

De 12-jarige Amadeus uit Purmerend heeft het wel naar z'n zin. Vorig jaar was hij hier ook en hij vond het zo leuk dat hij direct aan zijn moeder vroeg of hij dit jaar weer mee mocht. En zo zijn er meer kinderen. Bobby merkt dat zo'n week zonder zorgen echt wat doet met de kinderen.

"We hadden een kind dat bij de 'stoere garde' hoorde. En als je een stoere 11- of 12-jarige bent dan mag je dingen natuurlijk niet al te leuk vinden", lacht hij. "Dus hij begon de spellen een beetje af te kraken: niet leuk, niet stoer." Op de terugreis werd wel duidelijk dat hij toch wel heel erg naar z'n zin had: "In de bus moest hij zelfs huilen omdat we weer teruggingen, zo leuk vond hij het."