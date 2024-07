Walid Ould-Chikh verruilt Volendam voor Braunschweig

Ould-Chikh begon in 2020 bij Jong Volendam en mocht in oktober 2021 zijn debuut maken tegen NAC Breda. De middenvelder schopte het tot 55 optredens in het shirt van FC Volendam, waarin hij drie goals maakte en twee assists gaf.

Op zoek naar meer speeltijd werd hij afgelopen seizoen verhuurd aan Roda JC. Ould-Chikh beleefde daar een sterk jaar en werd uitgeroepen tot speler van het jaar in de eerste divisie. Zijn ontwikkeling wordt nu beloond met een transfer naar Braunschweig in de 2. Bundesliga. Hij laat daarmee zijn oudere broer Bilal achter in Volendam.

