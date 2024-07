Amsterdamse huurders krijgen servicekosten terug, bedrag kan oplopen tot 4000 euro

"We zijn heel blij dat we na jaren ellende nu dit hoofdstuk kunnen afsluiten", laat Lotte van Eenennaam, voorzitter van de Huurdersvereniging, weten. "Bijna alle huurders krijgen flink wat van hun teveel betaalde kosten terug en dat is niet alleen heel terecht, maar natuurlijk ook heel fijn."

Het gaat om het pand aan het August Allebéplein, waar in totaal 498 studio's in zitten. Met de servicekosten betaalden huurders voor bijvoorbeeld de huismeesters, beveiliging, levering van internet en interieurpakket. Het bedrag was volgens de rechter alleen veel te hoog.

Mooie manier

Alle huidige huurders en de ex-huurders waarvan het mailadres bekend is bij de beheerder krijgen bericht. Tjerk Dalhuisen van Stichting !Woon zegt dat de overeenkomst een eind maakt aan vele jaren van gedoe. We zijn blij dat de afspraak geldt voor alle huurders, want niet iedereen durft het aan om een zaak te beginnen. Zo sluiten we een ongelukkig tijdperk toch op een mooie manier af."

Inmiddels is Change= als eigenaar en beheerder vertrokken. De letters staan ook niet meer op het pand.