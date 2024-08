Transavia schrapt nog altijd vluchten: frustratie groeit bij reizigers en touroperators

"Dit is nu al de derde zomer op een rij", zegt Kers. Het frustreert hem dat de vliegtuigmaatschappij niet van haar eerdere fouten heeft geleerd. "Verkoop dan niet alle capaciteit aan het begin van het seizoen en houd wat vliegtuigen achter de hand als reserve. De rest van de stoelcapaciteit kan op het laatste moment nog verkocht worden."

Transavia maakte afgelopen mei bekend deze zomer toch weer vluchten te schrappen. Het reguliere onderhoud aan de vliegtuigen is nog steeds niet gereed, doordat bepaalde onderdelen niet leverbaar zijn. De maatschappij heeft zo tijdig mogelijk met vluchtschema's geschoven om te zorgen dat vakanties door konden gaan, aldus de Transavia-woordvoerder.

Last minute annuleringen

Daarbovenop komen de ongeplande last minute annuleringen, zoals afgelopen weekend. Er gingen vliegtuigen stuk en er waren ook nog eens drie vliegtuigen in het buitenland. Door de beperkte onderdelen zijn de reparatietijden ook nog eens langer. "Het is pech", zegt de woordvoerder over deze last minute annuleringen.

Transavia houdt rekening met dergelijke situaties door reserve-vliegtuigen vrij te houden, maar dat was onvoldoende om annuleringen te voorkomen. "In zulke situaties wordt het lastiger om een alternatief te bieden", vertelt de woordvoerder. Vaak zitten andere vluchten al vol en kan er niet meer geschoven worden.

Vakantie kan niet doorgaan

Touroperators moeten in zulke gevallen hun klanten meedelen dat hun vakantie niet door kan gaan. In de meeste gevallen worden reizigers omgeboekt naar een latere vlucht. Reizigers komen later op hun bestemming aan of vertrekken pas later weer naar huis.

In dat laatste geval moeten reizigers een nacht langer overnachten of een extra dag een auto huren. "Dat is tijdens de topdrukte in de zomer niet zomaar mogelijk", legt Kers uit. Touroperators moeten zich in bochten wringen om tot oplossingen te komen en maken soms flinke kosten, waar zij zelf voor opdraaien.

"Op het totaal aantal vluchten valt het aantal annuleringen eigenlijk wel mee", vertelt Paul van Laarhoven, manager touroperating van de Jong Intra Vakanties, die ook begrip toont voor de uitdagingen die Transavia tegenkomt. "Het zijn meer wijzigingen in bestaande boekingen. Het levert ons veel extra werk op in het omboeken en informeren van klanten en daar zit natuurlijk niemand op te wachten."

Transavia bekijkt hoe de annuleringen in de toekomst voorkomen kunnen worden, vertelt de woordvoerder. "Het heeft onze volledige aandacht."