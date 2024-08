Arno zoekt brandweerwagens, ambulances en terreinwagens voor front Oekraïne

Arno Klijbroek woont in Oekraïne en zamelt met de stichting de Leeuw Kyiv materialen in om de strijdkrachten in zijn tweede thuisland Oekraïne te ondersteunen. Hij is zelf net terug na een lange reis vanuit Nederland met een pick-up truck die ook richting het front zal gaan. "Toen ik thuiskwam vlogen er net drones over ons huis. Een stuk of vijf. Het is armetierig spul uit Iran en ze klinken als oude brommers, zogenaamde Shahed drones. Dan weet je wel weer dat je thuis bent."

Volgens Klijbroek werden de drones waarschijnlijk allemaal wel onderschept. Een grootscheepse raketaanval van de Russen op 8 juli dit jaar zorgde wel voor slachtoffers en heel veel schade. "Daarbij werd het kinderziekenhuis in Kyiv geraakt met meerdere doden tot gevolg. Een grote zoektocht in het puin werd opgezet. Dan zie je dat de brandweer daar nog wel wat materiaal heeft. Maar dat is bij de kleinere plaatsen aan het front wel anders. Ze hebben daar bijna niets of alleen maar oude spullen."

