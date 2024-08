Haarlemse Grote Markt vier dagen lang toneel van Haarlem Culinair

De restaurants die aan het eetfestijn meedoen, zijn: Grand Café Locael, Restaurant Diga, de Roast Bar, Ron Gastrobar, Fishbar Monk, Restobar Arroz, Moustique, The Governor, Spaarne 66, Vester en Carpaccio & Bubbels.

De toegang tot het festivalterrein is gratis, voor de hapjes en drankjes worden uiteraard wel - soms pittige - prijzen gerekend. Er is ook een speciale wijnwandeling, waar wel kaarten voor moeten worden aangeschaft.

Weersverwachting

De weersvoorspellingen zijn in ieder geval beter dan vorig jaar. Toen regende het met grote regelmaat. Vrijdag blijft het droog, zaterdag en zondag kan er een hele lichte bui vallen, maar veel is het naar verwachting niet.

De middagtemperaturen zijn ook prima: vandaag zo'n 26 graden, 24 op zaterdag en zondag blijft het kwik steken op 22 graden.

Zaterdagmarkt verplaatst

Omdat de Grote Markt het hele weekend bezet is door Haarlem Culinair, wordt de zaterdagmarkt verplaatst naar de Zijlstraat, Nieuwe Groenmarkt en Krocht.

Dat gebeurt twee weken later opnieuw. Van 15 tot en met 17 augustus is de Grote Markt namelijk het decor van Haarlem Jazz & More.