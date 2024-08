Station in Hoorn en de Action zijn favoriete plekken van Oekraïense Amelia en Alona

Oekraïense kinderen brachten onder begeleiding van een kinderpsycholoog en een kunstdocent uit Oekraïne hun indrukken van de afgelopen twee jaar tot uiting op het canvas. Zo wordt geprobeerd om het verleden (deels) te verwerken, maar ook om vooruit te kijken.

Elena Abasi ondersteunt vanuit de gemeente de Oekraïners in Hoorn en was bij het project betrokken. "Natuurlijk is het lastig voor deze kinderen. Je moet alles achterlaten in Oekraïne. Je vriendjes en ook je favoriete plekken. Maar nu zijn ze hier. En misschien zijn er hier ook wel leuke plekken, waar je met veel plezier naartoe gaat."

'Station van Hoorn oud en mooi'

Alona en Amelia deden ook mee aan het project. Zo tekende Amelia het station van Hoorn. "Dat is oud en vind ik heel mooi. Ik wandel er bijna iedere dag langs."

Iemand anders wordt blij van de Action, omdat die veel sieraden en speelgoed verkopen. Alona genoot van het kunstproject. "Nu kunnen mensen zien wat wij leuk vinden in Hoorn. Dat is leuk. Ik heb hier veel vrienden, ook uit Nederland. Zo kan ik de taal leren. Het is hier heel fijn."