Rechterrijstrook A2 al dagen afgesloten om scheuren in geluidsschermen

Het gaat om de A2 richting Amsterdam en dan rond Abcoude en tussen Abcoude en Holendrecht. De snelheid is via de matrixborden teruggebracht tot 70 kilometer per uur. De afsluiting leidde de afgelopen dagen meerdere keren tot flinke files.

Niet gewerkt

Voor veel automobilisten is het een raadsel wat er aan hand is: er wordt niet gewerkt en de afritten naar Abcoude en Zuidoost zijn wel bereikbaar. Rijkswaterstaat laat desgevraagd aan AT5 weten dat er donderdag 25 juli in 8 panelen van het betonnen geluidsscherm 'scheuren en betonbeschadigingen' ontdekt zijn. Uit veiligheidsoverwegingen zijn de rechterrijstrook en vluchtstrook daarom dicht.

"Op dit moment onderzoeken we nog wat de oorzaak is van de beschadigingen aan het beton", meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. "Voor de veiligheid van de weggebruiker worden de beschadigde panelen vandaag of morgen verwijderd binnen de bestaande afsluiting. Dit levert dus geen extra hinder op voor het verkeer."

Vluchtstrook blijft dicht

Na het verwijderen van de beschadigde panelen gaat de rechterrijstrook weer open. De vluchtstrook zal wel afgesloten blijven.

Rijkswaterstaat gaat de acht panelen die vandaag of morgen verwijderd worden onderzoeken. Uit dat onderzoek moet blijken of er vervanging of reparatie plaatsvindt. Het is nog onbekend wanneer het onderzoek afgerond is.