De gevaren van zee herkennen in Zandvoort: "Het is geen zwembad"

Het eerste groepje van een kind of acht verzamelt zicht rond 'juf' Jolanda Pol. Zij leert dit zomerseizoen in meerdere sessies bijna honderd jonge bezitters van het A-diploma over de gevaren van de zee. Hoe weet je of er stroming staat? Wat betekent de rode vlag? Hoe herken je een mui? Wat moet je doen als je in een mui terechtkomt? Het valt op dat de meeste jonge kinderen de antwoorden kennen.

"Als het niet gratis was geweest, had ik het ook gedaan"

Prisca is de moeder van Jacky (7), één van de enthousiasten cursisten. Prisca vindt het mooi dat de gemeente Zandvoort de lessen betaalt. "Aan de andere kant: als het niet gratis was geweest, had ik het ook gedaan. Ik vind dit heel belangrijk."

Nadine is met twee kinderen naar de cursus gekomen, Kaya en Emily. "We wonen hier vlakbij, dus komen we vaak op het strand", zegt ze, "Maar ik heb nog steeds wel eens het gevoel dat mijn kinderen denken dat de zee één groot zwembad is. Kinderen van buiten Zandvoort zullen de gevaren nog veel minder herkennen. Eigenlijk is het voor hen nog belangrijker."

