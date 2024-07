Eindelijk beet! Goud voor Tone Wieten, Roos de Jong en Laila Youssifou pakken zilver

De hele race lag de Nederlandse boot op koers voor goud. Na een goede start, hielden zij de Italianen en de Polen achter zich. De boot met Finn Florijn, Koen Metsemaker, Lennart van Lierop en Tone Wieten kwam als eerste over de finish in een tijd van 5.42.00.

Op de Olympische Spelen van 2021 in Tokio won de dubbelvier ook het goud op dit onderdeel. Toen zat Wieten in de boot met Metsemakers, Dirk Uittenbogaard en Abe Wiersma.

Fotofinish

Even later grepen de Nederlandse roeivrouwen het zilver. In de dubbelvier lag de boot met Bente Paulis, Laila Youssifou, Roos de Jong en Tessa Dullemans de hele race aan kop. Op de laatste meters kwam Groot-Brittannië voor bij. Bij de laatste slag werd Nederland ingehaald, waardoor het toch zilver werd.

Na vier dagen wachten zijn de eerste Nederlandse medailles dus binnen. De laatste keer dat TeamNL zo lang moest wachten, was in 1988 in Seoul.