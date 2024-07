Twee aanhoudingen voor schietpartij waarbij Amsterdammer (21) gewond raakte

De schietpartij vond plaats op een parkeerterrein. De Amsterdammer werd in zijn nek, arm en buik geraakt. Hij overleefde de schietpartij ternauwernood en werd daarna naar het ziekenhuis overgebracht. In de auto zat ook een vriend van de Amsterdammer, een 19-jarige man uit Aalsmeer. Die werd niet geraakt door de kogels.

Het Openbaar Ministerie denkt dat het om een uit de hand gelopen drugsdeal ging. Zo vonden agenten in de omgeving van de auto een doorgeladen vuurwapen en een tas met daarin twee gesealde blokken van in totaal een kilo hasj. Ook trof de politie onder de bestuurdersstoel van de auto onderdelen van een vuurwapen aan.

"Gezien de hoeveelheid drugs en de manier waarop die zijn verpakt, gaat het OM ervan uit dat de drugs voor de handel waren bestemd", meldt het Openbaar Ministerie. "De Amsterdammer en zijn vriend hadden een vuurwapen met patronen bij zich. De ontmoeting loopt volgens het OM uit in een schietpartij waarbij de Amsterdammer wordt neergeschoten."

De Amsterdammer zit nog in voorlopige hechtenis. Die van de 19-jarige man uit Aalsmeer is vrijgelaten, maar is nog wel verdachte.