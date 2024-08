Gestolen camera is de druppel voor Jolanda, ze stopt met haar Weggeefkast

Joily's Weggeefkast stond zo'n twee jaar in de tuin van Jolanda. Jolanda heeft een webshop in voornamelijk voedingssupplementen en healthproducten en van daaruit ontstond het idee voor een kast met gratis spullen voor anderen. "Omdat er wel eens spullen terugkomen, of we krijgen iets opgestuurd, leek het mij leuk om het in een kast te doen. Voor mensen die dit normaal gesproken niet kunnen betalen. Dat liep een beetje uit de hand."

12 pakken maandverband meegenomen

Want al snel werden er voedsel en verzorgingsproducten toegevoegd aan de Weggeefkast. "Vaak werd er ook iets gedoneerd door anderen. Ik hield dat allemaal bij. Al snel zag ik dat er soms misbruik werd gemaakt van het aanbod. Dan pakte iemand bijvoorbeeld twaalf pakken maandverband, terwijl er heel duidelijk staat dat je maximaal drie producten mag pakken. Zo kunnen meer mensen er gebruik van maken. Dat zorgde voor wat frustratie, maar aan de andere kant hadden heel veel mensen iets aan de kast."

De ergernis werd groter toen er verschillende keren vandalisme werd gepleegd. "Vaak door jeugd. Dan gooiden ze de spullen uit de kast op straat. Lagen er ineens eieren op de weg, of dan waren de deurtjes gesloopt. 'Waarom?', denk ik dan."