'Sportieve zomer' van start op de Bibian Mentel Playground in Loosdrecht

De Bibian Mentel Playground bestaat uit een pumptrack (een geasfalteerde crossbaan waar mensen doorheen kunnen steppen, fietsen, skaten of boarden) en een inclusieve speeltuin. Daarnaast beschikt de pumptrack over een speciale baan die toegankelijk is voor rolstoelgebruikers en waar beginners op kunnen oefenen.

"Samen staan we sterk en hopen wij dankzij hun positiviteit de wereld anders naar mensen met een uitdaging te laten kijken", vertelt Floris Meijer, ambassadeur van de Bibian Mentel Foundation. Zelf zit hij in de rolstoel, maar hij laat zich daar niet door tegenhouden wanneer hij tijdens een rolstoelvaardigheid-clinic over de baan scheurt.