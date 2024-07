Geen noorderlicht, wel zeevonk: IJmuidense 'droners' leggen blauw natuurverschijnsel vast

Sterrentrein

Maar tevergeefs. Het mag de pret niet drukken voor Rory: "Voor mij is dit gewoon een hobby. De kans is natuurlijk aanwezig dat we niets zien, maar dat maakt niet uit."

Mattijs wijst omhoog, naar lichtbolletjes die in een rechte lijn door de hemel bewegen. "Kijk, kijk, kijk! Dat is de Starlink van Elon Musk. Het lijkt wel een rijdende sterrentrein." Even later verheft hij opnieuw zijn stem van enthousiasme. "Hebben jullie dat gezien? Een vallende ster! Er is altijd wel iets te zien, en hoe langer je kijkt, hoe meer je ontdekt."