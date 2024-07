Anticlimax: noorderlicht toch niet te zien, dit is waarom

Toch hoeven we niet te vrezen dat het noorderlicht de komende niet meer te zien is boven Noord-Holland. Het aantal zonnestormen, dat in de laatste jaren een relatief weinig is voorgekomen, is sinds vorig jaar in rap tempo toegenomen. "De kans bestaat dus dat we het Noorderlicht in het komende halfjaar vaker kunnen zien. Maar dan moeten de waardes uiteraard wel voldoende zijn", sluit Mulder af.