Twee mannen aangehouden voor schietpartij parkeerplaats: 'Uit de hand gelopen drugsdeal'

Een 23-jarige Rotterdammer en een 20-jarige man uit Ridderkerk worden verdacht van poging tot doodslag en vuurwapenbezit. De man uit Ridderkerk is op 13 juni op Schiphol aangehouden. Zijn voorarrest is op 1 juli met 90 dagen verlengd. De Rotterdammer is afgelopen week aangehouden. Op 5 augustus wordt besloten of hij langer vast blijft zitten.

De Amsterdammer had samen met een 19-jarige vriend uit Aalsmeer afgesproken met twee mannen 'om een dure bril te verkopen', verklaarde de Aalsmeerder tegenover de politie. Een van de andere twee mannen begon op de Amsterdammer te schieten. Dit gebeurde 21 mei rond 22.00 uur op de parkeerplaats bij het skatepark aan de Bilderdammerweg.

Twee blokken hasj

Volgens het Openbaar Ministerie is de aanleiding voor de schietpartij daarentegen een uit de hand gelopen drugsdeal. De politie vond in de buurt van de auto van de Amsterdammer een doorgeladen vuurwapen en een tas met daarin twee blokken hasj van in totaal een kilo. Ook lag er in de auto van het slachtoffer een wapen.

Het 21-jarige slachtoffer en zijn vriend werden ook aangehouden. Zij worden verdacht van vuurwapenbezit en handel in en het bezit van drugs. De Amsterdammer zit nog in voorlopige hechtenis. De 19-jarige vriend, uit Aalsmeer, is inmiddels onder voorwaarden weer vrij.

Een dame die vlak bij de parkeerplaats woont, was niet echt verbaasd dat het een keer uit de hand liep: "Er staan eigenlijk elke avond wel mensen enige tijd geparkeerd in het donker", vertelde ze toentertijd aan NH.