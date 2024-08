Door Heilooërs gered zwembad het Baafje hoopt op meer bezoekers

Nadat de gemeente besloot de portemonnee te trekken kon de actiegroep de Vrienden van het Baafje aan de slag. Dankzij de inzet van zo'n 175 vrijwilligers kon het zwembad begin mei toch open.

Nat begin

"We hadden heel veel meer gehoopt en gewild", vertelt Lotte Blesgraaf. "Maar het weer heeft ons niet meegezeten, dus we begrepen ook waarom de bezoekersaantallen nog achterbleven. Toch zitten we inmiddels rond de 30.000 bezoekers sinds begin mei en dat is helemaal niet verkeerd."

De jeugd in Heiloo geniet in ieder geval op de warme dagen van het zwembad. Ook zij droegen hun steentje bij aan het behoud van het Baafje. Zo hielden Anne en Kate met hun basisschool een petitie. "Nu is het Baafje gebleven en dat is superfijn", zegt Anne.

Vrijwilligers

In het voorjaar werd gedacht dat het Baafje met de hulp van zo'n honderdvijftig vrijwilligers open kon blijven. "Helaas blijkt dat de meeste mensen incidenteel komen, dus hebben wij veel meer vrijwilligers nodig", zegt Blesgraaf.

"Maar ook in het seizoen melden nog steeds nieuwe mensen zich om mee te helpen en dat kan ook nog steeds." Met die hulp wil de Vrienden van het Baafje samen met de gemeente en Holland Sport zorgen voor een duurzame toekomst van het zwembad.

Ze willen ook aan de gemeente laten zien dat ze bestaansrecht hebben. "We willen de komende tien jaar gewoon open blijven, maar daarvoor moeten nog een hoop dingen geregeld worden", besluit Lotte.