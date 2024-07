Aannemer gaat nog even door: Laren pakt belangrijke doorgaande weg versneld aan

Dat houdt in dat het verkeer nog een paar weken extra hinder ondervindt van wegwerkzaamheden. Van november vorig jaar tot en met half juli is aannemer BAM in Eemnes druk geweest met het verbreden van afslag 34 op de A27, maar vooral met het realiseren van het HOV-tracé Eemnes/Laren. Deze werkzaamheden lopen tot de rotonde Verlegde Laarderweg – Eemnesserweg.

Oversteek

Nu de aannemer de puntjes van die maandenlange klus op de spreekwoordelijk i zet, heeft Laren besloten de onderhoudswerkzaamheden aan de Eemnesserweg naar voren te halen. “BAM heeft aangeven de werkzaamheden door te kunnen trekken naar de Eemnesserweg om daar het asfalt te vervangen. Dit is een versnelde aanpak. Wij pakken tegelijkertijd de oversteekplaats bij de Larense Lawn Tennis Club aan”, liet de gemeente al eerder weten aan NH.

Deze belangrijke doorgaande weg in Laren is een dikke maand afgesloten voor verkeer. Dat geldt niet voor bus 109 en de nood- en hulpdiensten. Woningen met een inrit aan de Eemnesserweg tussen de rotonde en de Klaas Boutsporthal aan de Schapendrift blijven bereikbaar vanaf de rotonde. Verkeer van en naar Laren moet gedurende de werkzaamheden omrijden via de A1 en A27, zo laat de gemeente weten.

Omleiding

De grote parkeerplaats aan de Schapendrift blijft bereikbaar via een omleiding over de Melkweg. Alleen op donderdagavond 12 september kunnen automobilisten geen gebruik maken van dit terrein. Dat is het moment dat de aannemer de hele Eemnesserweg (van de rotonde tot aan het Jagerspad) gaat asfalteren. Tevens past de aannemer de inrit naar de parkeerplaatsen van de Omloop aan.

Wat gaat er allemaal precies gebeuren? Bij het kruispunt met de Melkweg gaan de klinkers eruit en daar komt asfalt voor terug. Bij de kruising Dr. Holtmannweg en de Omloop verdwijnen de verkeerslichten. Daar komt een verkeersplateau. Begin september krijgt het fietspad op de rotonde een nieuwe laag asfalt.