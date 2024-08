Nataliia laat zich niet afstoppen door oorlog: "Anders kun je wel stoppen met leven"

Ze woont in het opvangcentrum in Opperdoes. Een aantal jaar werkt Nataliia nu met veel plezier bij Bakkerij Raat in Medemblik, als banketbakker. "Ik ben thuis begonnen met het bakken van vegan taarten. Ik vond dat zo leuk om te doen, dat ik uiteindelijk op zoek ben gegaan naar een baan als banketbakker." Dankzij de hulp van iemand uit Medemblik kon ze aan de slag bij de Raat.

Haar Nederlandse collega's helpen haar met het begrijpen van de cultuur. "Ik snap de Nederlandse feestdagen bijvoorbeeld nu meer." Eigenlijk alleen maar pluspunten en daarnaast gaf het haar ook financiële vrijheid: "Ik ben niet meer afhankelijk van de overheid, dat vind ik erg fijn."

Buikdansles

Nataliia zit niet stil, want naast haar werkzaamheden in de bakkerij, geeft ze nu sinds mei ook buikdansles. "Voordat de oorlog uitbrak heb ik in Oekraïne vijftien jaar mijn eigen buikdansschool gehad. Daar was het booming business. Het is hier moeilijker om klanten te werven dan in Oekraïne", merkt Nataliia op. Waar er nu vier mensen haar les bezoeken, gaf ze in Oekraïne les aan minstens vijftien duikdansers. "Het is anders, maar ik ben blij dat ik nu ook in Nederland les kan geven."

Zolang de oorlog in haar thuisland nog bezig is, blijft haar toekomst ongewis. "Ik wil in ieder geval een veilige toekomst voor mijn kinderen." Nederland inmiddels voelt als een tweede thuis voor Nataliia. "Maar als de oorlog voorbij is, dan wil ik wel terug naar Oekraïne."