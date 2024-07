Verdwenen viskotter TX26 na 54 jaar teruggevonden, opluchting voor nabestaanden

Per toeval komt Bert een jaar geleden in contact met Cees Meeldijk. Met zijn Stichting Onderzoek Vermiste Maritiemen houdt hij zich bezig met het vinden van scheepswrakken voor nabestaanden. Ook Bert ziet zo'n zoektocht naar de TX26 wel zitten. Misschien geeft dat hem na al die jaren eindelijk rust. En zo begint de zoektocht naar het wrak dat al bijna 54 jaar ergens in de Noordzee moet liggen.

Dankzij gesprekken met nabestaanden komt Meeldijk al een heel eind. Ook bladert hij door veel bruikbare informatie in het Nationaal Archief in Den Haag. Na lang zoeken vindt Cees er een mysterieus ‘wrakpuntje’ op de kaart dat overeenkomt met de gewonnen informatie over de laatste positie van het schip. "Dit zou hem nog wel eens kunnen zijn", vertelt de onderzoeker.

Speld in een hooiberg

En dan begint de expeditie naar het nu nog onbekende wrakpuntje. Kans is dat Meeldijk en de duikers er de TX26 op de bodem vinden, maar het kan ook net zo goed een ander wrak zijn. De Noordzee ligt namelijk vol met honderden scheepswrakken. Na een vaartocht van 12 uur komt het duikschip de Lamlash aan op de plek waar het wrak ligt en maken de duikers zich klaar voor een duik naar ongeveer 30 meter diepte.

In onderstaande video zijn onderwaterbeelden van het wrak te bekijken