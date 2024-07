21-jarige man aangehouden voor betrokkenheid fatale schietpartij in IJmuiden

De fatale schietpartij gebeurde dinsdagavond 13 februari rond 18.40 uur op de Kromme Mijdrechtstraat. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, rukten uit. Al snel werd bekend dat het slachtoffer was overleden.

De eerste verdachte werd op 25 maart aangehouden. De tweede verdachte werd in juni opgepakt, en is een 18-jarige verdachte uit IJmuiden. Vandaag is dus een derde verdachte aangehouden.

Veiligheidsrisicogebied

Het was al langer onrustig in IJmuiden, en daarom werd een groot deel aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Agenten mogen dan preventief fouilleren. En die maatregel werkt, stelt Joop Sinnige, teamchef IJmuiden van de politie. "We zien dat het aantal meldingen over explosieven en drugsgerelateerde incidenten aanmerkelijk is verminderd sinds de komst van het veiligheidsrisicogebied en als resultaat van de aanhoudingen in lopende onderzoeken", dat zegt hij tegen ANP.