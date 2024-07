Drie ambassadeurs van Pride At The Beach Zandvoort: "Zo draag ik mijn steentje bij"

Fred Rosenhart (71 jaar)

De gastheer van de afsluitende avond is Fred Rosenhart. Zijn taak is om iedereen van een glimlach, maar vooral van een drankje, te voorzien. "Weet je zeker dat je geen Limoncello Spritz wil?", vraagt hij als twee gasten van het feest arriveren.

Als ambassadeur wil hij vooral kunst en theater met elkaar verbinden binnen de community. Daarom is hij ook medeverantwoordelijk voor de Pride Expositie in het Oude Raadhuis in Zandvoort. "Het is belangrijk dat iedereen zich daar ook welkom voelt. Mensen denken soms dat iets alleen voor queers is als er een pride-vlag hangt, maar dat is helemaal niet zo. Het betekent juist: iedereen is welkom."

Het thema van Pride At The Beach is dit jaar 'Together'. Een belangrijk onderwerp voor de community, volgens Fred. "We hebben nog een lange weg te gaan met zijn allen, vandaar het thema. Het is belangrijk dat we samen zijn en dit samen doen. Gelukkig accepteert iedereen hier elkaar, dat is heel fijn."

