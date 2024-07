Bijzonder scoreverloop in oefenwedstrijd, maar Telstar wint uiteindelijk wel

In de voorbereiding op het nieuwe seizoen heeft Telstar een opmerkelijke wedstrijd op de mat gelegd. Tegen Noordwijk, uitkomend in de tweede divisie, stond het halverwege de eerste helft met liefst 3-0. De ploeg van trainer Anthony Correia stelde vervolgens wel orde op zaken, maar daar had het wel grote moeite mee: 5-3.