Mysterie nog onopgelost: hoe heet het Palmhoutwrak op Texel?

Pinas

Coenen was zeer tevreden over wat er boven water is gehaald en wat er over het schip verder is ontdekt. Met name de scheepsconstructie is van belang om te weten waar en wanneer het schip heeft gevaren. "We wilden de achtersteven en de voorsteven van het schip vinden. Dat is ons gelukt." Eén van de belangrijkste vondsten is een hekbalk. "Daaruit weten we dat het schip een rechte achterkant had en een spiegel. Dat betekent dat het een 'Pinas' is."

Een pinas of pinasschip (van het Franse pinace) is een type zeilschip dat in de zestiende en zeventiende eeuw werd gebruikt als oorlogsschip en vrachtvaarder. De naam duidt op het pijnboomhout waarvan het schip oorspronkelijk was gebouwd.