Heerhugowaardse hinde Bo van Wetering (24) stormt door het Olympische handbalveld

Bo van Wetering is echter vooral de razendsnelle aanvalster die bij een schot van de tegenstander op het Nederlandse doel al de vrije ruimte in rent om daar een mogelijk verre uitworp van haar keepster dan wel collega’s uit de defensieve lijn te ontvangen. In handbaltaal is dat de break-out. Dinsdag schoot ze op die manier driemaal raak. Daaraan voegde zij twee succesvolle schoten uit de hoek toe. Er werden ook kansen gemist; vier in getal. Het zal haar dwars hebben gezeten, maar het leuke aan haar is dat de kijker dat niet kan zien. Bo van Wetering heeft een vrolijk gezicht en daar kan ze, ook als ze zich verbijt, niets aan veranderen.

'Bootje'

Bo, ooit vanwege haar 1.71 metende gestalte ‘Bootje’ genoemd, gaat na de opwindende handbaldagen van Parijs 2024 verhuizen naar Hongarije. Ze heeft een contract getekend bij de grootste club van Europa, Audi ETO Györ, een grootmacht die begin juni opnieuw de Champions League won. Ze doet er nuchter over. "Het kwam op mijn pad. Ik heb drie jaar in Denemarken, bij Odense, gespeeld. Daar is het goed gegaan. Ik had het naar mijn zin. Ik zei tegen mezelf: zo’n kans zal niet snel weer komen. Ik zie uit naar die hele cultuur daar, het hele handbalplaatje. Mijn grote idool van vroeger, Anita Görbicz, is daar iets groots in de organisatie van de club. Ik zie er naar uit."

Ze treft in Györ, waar ooit de Koedijkse Nycke Groot furore maakte, twee landgenoten. Kelly Dulfer en Dione Housheer hebben ook getekend voor het Hongaarse avontuur. De coach is Per Johansson, de Zweed die Nederland al sinds 2022 coacht. Hij heeft gekozen voor een duobaan die hem bevalt. "Per heeft de laatste maanden Györ naar de Champions League-titel gecoacht. Het is mooi dat hij blijft. Je kent elkaar goed", zegt de jonge Bo, die van het Heerhugowaardse Tornado, via VZV, SEW en VOC naar Duitsland vertrok, naar Metzingen. Via Odense, in het handbalgekke Denemarken, is ze nu in het Hongaarse mekka van deze zaalsport beland, in het land waar handbal ‘kézilabda’ heet.

Interviews zonder stopwatch

In Parijs treft Bo van Wetering dezer dagen de kolkende sfeer die zij drie jaar geleden in het door corona getroffen Tokio moest missen. "Het was best gaaf daar in Japan, maar dit is zoveel leuker. Mijn ouders Erik en Antoinette op de tribune. Mijn broers en vrienden zijn gekomen. Dat maakt het anders, mooier om te beleven."

Handbalsters kunnen nog rustig interviews geven zonder een perschef met stopwatch ernaast. Zoals Van Wetering in Heerhugowaard, als ze thuis is, ook rustig over straat kan, ook toen ze net wereldkampioen was geworden en de regionale pers haalde.

Ze had een mooie voorbereiding op de Spelen, vertelt ze. ‘We hadden trainingskampen in Spanje en Zweden, maar tussendoor kregen we lekker veel vrij. Dan kregen we wel een schema mee voor krachttraining en intervallen, om thuis uit te voeren. Het was top geregeld. Maar na die laatste oefenwedstrijd tegen Korea had ik echt zin te gaan.’

Haar team is drie wedstrijden op streek, met twee zeges (Angola en Spanje) en één nederlaag (tegen olympisch kampioen Frankrijk). Na deze week in Parijs wacht een verhuizing naar Lille, waar de beslissende knock-out wedstrijden worden gespeeld in een voetbalstadion. In de Sud Arena, bij Porte de Versailles, staan nog de poule-duels tegen Brazilië en Hongarije op de agenda. "Allebei om 9 uur in de ochtend. Dat betekent om 5 uur opstaan. Dat doe ik echt nooit, vroeg opstaan. Ik heb ook nooit een krantenwijk gedaan. We hebben het patroon één keer geoefend, door om 9 uur een training te beginnen. We gaan het zien."