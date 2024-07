Wel rondjes rijden, maar geen rondjes draaien in Zandvoort: toch geen reuzenrad

De komst van het rad werd eerder al een week uitgesteld. Er moest namelijk iets aangepast worden en er wachtte daarom een nieuwe keuring. "Hij moest op tijd gekeurd worden en dat lukte uiteindelijk toch niet vanwege de vakantie. Toen hield het helaas op. We zijn uiteraard verder gaan zoeken, tot in Duitsland aan toe. Maar helaas is het niet gelukt. Er was geen rad voor een maand te huur. Ze zijn erg populair", legt ten Bosch uit.

Hij weet nog niet of er een alternatieve attractie op het Badhuisplein komt. "Je hoopt nog dat er wellicht ergens een kermis niet kan doorgaan en dat we een rad kunnen overnemen, maar die kans is zeer klein."