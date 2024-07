Judoka Frank de Wit is hongerlijden beu en kiest voor zwaardere klasse

"Daar wordt een mens niet gelukkig van. Het is niet meer leuk en ik wil het ook niet meer", zei De Wit vlak na zijn uitschakeling in de tweede ronde van het olympisch toernooi in de klasse tot 81 kilo. De Wit had in zijn eerste partij een makkie aan Hugo Cumbo uit Vanuatu, maar liet zich in de volgende ronde door Somon Makhmadbekov uit Tadzjikistan tegen de grond gooien.

"Ik weet al heel lang dat ik naar die 90 kilo wil, want ik ben al jaren te zwaar. Toch wilde ik dat laatste puzzelstukje nog leggen in de klasse tot 81 kilo en hier in Parijs proberen een olympische medaille te winnen. Dat is me niet gelukt en dat doet pijn."