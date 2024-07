Blauwalg in het Streekbos zorgt voor een negatief zwemadvies

In de regio West-Friesland controleert de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord op negen plekken of het open zwemwater veilig genoeg is. Voor de andere plekken is nog geen negatief zwemadvies gegeven. Dagelijks komen er updates op deze website. Mocht de situatie veranderen, dan worden er - net als in het Streekbos in Bovenkarspel - nieuwe borden geplaatst met het zwemadvies. Deze kunnen per dag worden aangepast.