Oud-Telstar trainer Uli Landvreugd neemt Danzell Gravenberch mee naar Den Bosch

Gravenberch trainde inmiddels al drie weken mee bij FC Den Bosch. Zijn aflopende contract bij Telstar werd niet verlengd en dus was de Amsterdammer clubloos. "De stage bij FC Den Bosch is me erg goed bevallen en ik ben blij dat ik dit seizoen onderdeel blijf uitmaken van deze club en van deze spelersgroep. We hebben een goede, leuke selectie en ik heb veel zin in de uitdaging", zegt bij op de website van FC Den Bosch.

