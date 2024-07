Tussen 6.00 en 7.30 uur je vuilniszak buiten zetten: "Dan lig ik nog op één oor"

"Het is echt smerig", zegt iemand. Nu ook op het middaguur liggen er in twee straten opgeteld twaalf zakken op straat; ondanks dat de meeste buren vertellen de zak netjes in de ochtend buiten te zetten, óf de avond ervoor. "Ja, dat is ook een probleem", zegt een buurman. "Dan komen de nachtbrakers zoeken of er nog wat tussen zit, statiegeld bijvoorbeeld. Die scheuren de zakken open. Dan komen de ratten, en later komen de meeuwen."

Ondergrondse containers

Lotte Terwel van stadsdeel centrum, portefeuillehouder van afval en reiniging, geeft aan dat ze zich goed kan voorstellen dat het niet voor iedereen haalbaar is om de vuilniszakken buiten te zetten voor 7.30 uur. "Toch doen we op deze manier en beroep op zoveel mogelijk mensen voor wie het in hun leven is in te passen, om de binnenstad schoner te krijgen."

Daarnaast mogen zware vrachtwagens alleen voor 11.00 uur het centrum in. "Voor die tijd moet het afval worden ingezameld en daar hebben we het tijdsblok vanaf 7.30 echt voor nodig."

Extra maatregelen

Ook op andere plekken ligt er de afgelopen weken veel afval op straat, met name in het centrum. Wethouder Hester van Buren laat zich hierover uit op LinkedIn: "Om de vervuiling te verminderen, kom ik begin volgende week met extra maatregelen. Zoals: in het centrumgebied sneller afstappen van inzameling met zakken."

De gemeente wil waar mogelijk ondergrondse containers plaatsen. Als dat niet kan, wil ze kijken naar brengpunten op het water of ophalen op afspraak. Op specifiek de Weteringschans lijkt wel ruimte te zijn voor een ondergrondse container. Daarover hoopt de gemeente in het najaar meer te kunnen vertellen.