Strandseizoen ook bij reddingsbrigade begonnen, dit betekenen de vlaggen

De vlag die de meeste mensen bekend voor zal komen is de geel-rode vlag. Deze wordt standaard gehesen bij de Reddingsbrigade op het moment dat er een lifeguard aanwezig is. Zie je deze vlag niet, doe je er dus goed aan om extra voorzichtig te zijn in de zee. Er wordt dan immers niet in de gaten gehouden hoe de omstandigheden zijn.

Naast die geel-rode vlag wordt soms een gele vlag gehesen. Dat betekent dat zwemmers goed op moeten passen als ze het water in gaan. Zwemmen kan, maar er is wel risico aan verbonden.

Een enkele rode vlag betekent dat zwemmen afgeraden wordt. De Reddingsbrigade is dan van mening dat de zee te gevaarlijk is om in te zwemmen. Een dubbele rode vlag betekent dat zwemmen verboden is. Je kan dan zelfs een boete krijgen als je toch het water in gaat.

Onbekende vlaggen

De vlag die nog relatief vaak voorkomt, is de paarse vlag. Als deze vlag is gehesen betekent dat dat je de zee maar beter kan vermijden: er zwemmen dan namelijk gevaarlijke zeedieren of ongedierte rond. Je kan dan bijvoorbeeld denken aan kwallen.

Bij de Reddingsbrigade kunnen ze ook een oranje windzak ophangen. Dat betekent dat er aflandige wind is, en dat de Reddingsbrigade dus afraadt om met drijvend materiaal (bijvoorbeeld een luchtbed) de zee in te gaan. Doe je dat wel, dan loop je het risico dat je door de wind veel verder afdrijft dan de bedoeling is.

Hangt er een witte vlag met een vraagteken erop? Dan is er een kind gevonden en is de Reddingsbrigade op zoek naar de ouders. Ten slotte hijsen sommige reddingsbrigades een zwart-wit geblokte vlag. Die betekent dat het gebied ook wordt gebruikt door watersporters als kitesurfers.